Enschedeër filmt achtervolging door Helmerhoek: ‘Idioot met al die kids op straat’

spraakmaker Alex Jan uit Enschede werd geen drukker, maar ballonvaar­der: ‘Van veel mensen is een ballon­vaart de laatste levenswens’

De zomer nadert en dus vullen luchtballonnen ’s avonds weer de lucht boven Twente. Vaart er één in kleurrijke tinten over, dan is de kans groot dat Alex Jan Barends als piloot in de mand zit. „Ballonvaren is heel intiem.”

24 april