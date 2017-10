Enschedeër komt Engeland niet in: Ze denken dat ik extreem-rechts ben

Meer dan tien uur zaten Holkamp en zijn vriend vast op het vliegveld, nadat Nody er bij de paspoortcontrole werd uitgepikt. ,,Het leek een hele slechte film", vertelt Holkamp. ,,We vlogen vanuit Eindhoven naar Stansted, maar bij aankomst werden we apart genomen.



Ze hadden een verhaal van de Twentsche Courant Tubantia over mij en de politieke partij Forza! door de vertaalmachine gehaald en concludeerden dat ik extreem-rechts ben. Onze paspoorten werden in beslag genomen, vingerafdrukken gemaakt en we werden uren ondervraagd in een kamertje."

Demonstratie tegen extremisme

Nody en zijn kameraad gingen vooral naar Engeland om de pubs te bezoeken en te genieten van de voetbalsfeer in de stad. Vandaag zouden de twee meelopen in een demonstratie van Football Lads Alliance (FLA), een door voetbalsupporters opgerichte groep die zich na de aanslag op de London Bridge in juni van dit jaar uitspreekt tegen elke vorm van extremisme. ,,Dus ook tegen extreem-rechts", vertelt Nody. ,,Er lopen veteranen in mee, geestelijken uit allerlei religies doen een woordje. Die demonstratie heeft dus helemaal niks met extreem-rechts te maken."

'Gevaar voor gemeenschap'

Maar daar dacht de Britse Home Office anders over. Zij vinden dat de FLA banden met extreemrechts heeft en zagen de Rotterdammer dan ook liever niet gaan naar de demonstratie, waar mogelijk 30.000 mensen worden verwacht. De aanwezigheid van Nody zou leiden tot spanningen tussen diverse gemeenschappen, zoals de brief die Holkamp mee heeft gekregen verklaart. Zijn aanwezigheid zou ophitsend zijn.



Na uren ondervraagd te zijn werden de twee teruggezet op het vliegtuig naar Eindhoven. Het geboekte hotel en alle overige kosten zijn voor niks gemaakt.



,,Een dag later begin je er wel over na te denken", zegt Holkamp. ,,Ik vind het nog vervelender voor de vriend die met me mee was. Hij heeft niks met politiek of voetbal. De enige reden dat hij apart werd genomen is omdat hij met mij mee was. Hij heeft zelfs exact dezelfde brief meegekregen, waarin staat dat ook hij een gevaar voor de Engelse bevolking zou zijn. Belachelijk."

Advocaat

Nody mag in ieder geval tot 6 januari 2018 Engeland niet in. ,,Ik ga wel contact met een advocaat zoeken. We hebben natuurlijk kosten gemaakt die voor niks zijn geweest, maar ik wil dit niet nog een keer meemaken. Ik loop altijd heel erg te klagen over Nederland, maar toen we gisteren weer waren geland in Eindhoven was ik heel erg blij dat ik weer in dit land terug was. Het liefst hadden we nu in een pub in Londen gezeten. Dat moeten we dan maar in Enschede doen."