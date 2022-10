Enschedeër slaat vriendin blauw oog maar rechter spreekt hem vrij; ‘noodweer is niet uit te sluiten’

Het is de V. zelf die de politie belde. Want als hij ’s avonds na een dag hard werken thuis komt met de boodschappen gaat het meteen mis. „Ze begon meteen te zeuren en bleef daar ook mee doorgaan”, zegt hij donderdag tegen rechter De Loor. En daar gaat zijn vriendin ook mee door als hij aangeeft er helemaal geen zin in te hebben. De vrouw weet van geen ophouden, als hij naar bed gaat komt ze de slaapkamer binnen en slaat ze hem in zijn gezicht.

groot keukenmes

Even later staat ze met een groot keukenmes in te steken op de deur en wil hem ook steken. Hij belt voor de eerste keer de politie. Na bemiddeling wordt besloten dat de vrouw in de woning mag blijven totdat ze de eerste trein naar huis kan nemen. Samen met een van de agenten verstopt de V. alle messen die in huis zijn in de oven.

En dat is maar goed ook, want de politie is nog niet weg als de vrouw de keuken in rent om een mes te pakken. Tevergeefs, ze kan er geen vinden en pakt een lamp en begint er wild mee in het rond te slaan. De V. geeft haar een klap als ze ook hem te lijf wil met de lamp. Dan belt hij opnieuw de politie.

Ziekelijk jaloers

Achteraf doet de vrouw aangifte van mishandeling maar tot een veroordeling komt het donderdag niet. De V. stuurde zelf meerdere foto’s van wat zijn vriendin allemaal aanrichtte de afgelopen jaren. Volgens de Enschedeër was de vrouw ziekelijk jaloers; “ik kon zelfs niet naar de sportschool want dan riep ze meteen al dat ik naar andere vrouwen ging kijken.”

Rechter de Loor spreekt de Enschedeër vrij van de mishandeling, ze kan noodweer niet uitsluiten. De V. krijgt wel 50 uur taakstraf omdat hij een vuurwerkpistool in huis had. En dat is verboden.