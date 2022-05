Enschedees project lijkt nu al een succes: 75 procent van oudere cliënten krijgt direct de juiste zorg

In 2020 is een vierjarige pilot gestart en de bevindingen van het tweede jaar zien er zo gunstig uit, dat het project in ieder geval wordt voortgezet. De resultaten tot nu toe tonen aan dat er door de pilot vaker en sneller de juiste vervolgzorg op de juiste plek geboden kan worden. Zo ontvangt 75 procent van de cliënten in de doelgroep direct de juiste indicatie en vervolgzorg. Met het project wordt ook dubbel werk voorkomen.

De pilot heet Zorgpad Observatie en is een initiatief van Zorgschakel Enschede. Dat is een samenwerkingsverband van De Posten, Liberein, Livio en Manna. Zij werken samen met huisartsen, Medisch Spectrum Twente (MST) en zorgverzekeraar Menzis.

Verkeerde plek

Het idee achter de pilot is dat het voor huisartsen en artsen op de spoedeisende hulp (SEH) vaak niet eenvoudig is om direct de juiste vervolgzorg in te schatten voor een kwetsbare oudere in een crisissituatie. Hierdoor kunnen ouderen op een verkeerde plek terechtkomen. Ze worden bijvoorbeeld opgenomen in het ziekenhuis terwijl dat eigenlijk niet nodig is. Als onderdeel van de pilot is een observatieplek ingesteld.

Bewoners van een verpleeg- of verzorgingshuis of cliënten van thuiszorg worden maximaal 14 dagen geobserveerd, behandeld en geïndiceerd, om vervolgens beter en sneller de juiste vervolgzorg te kunnen bepalen. Deze aanpak leidt onder andere tot een vermindering van het aantal opnames van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis.

Coronavirus

De resultaten van het tweede jaar betreffen een periode waarin ook het coronavirus van invloed is geweest. Deelnemende partijen zijn zo positief, dat Zorgpad wordt voortgezet en doorontwikkeld.