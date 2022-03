Selectie

Met de opname in de gids kunnen de nieuwe eigenaren rekenen op een vliegende start. De twee maakten het nieuws zelf bekend op Instagram. ‘Wauw, wat geweldig nieuws. Wij zijn opgenomen in de Gault&Millau selectie voor 2022’, schrijven de trotse uitbaters. Gault&Millau is de grote concurrent van de Michelingids en tipt eveneens de beste restaurants aan fijnproevers. Het tijdschrift begon in 1969 in Frankrijk. Sinds 2005 wordt er een Nederlandse versie uitgegeven.