Enschedese advocaat wil relschoppers niet bijstaan: ‘Ik hoop dat u veroordeeld wordt’

Rustig in Enschede, maar onderne­mers gespannen: ‘ze moeten het niet nog eens proberen’

25 januari ENSCHEDE - Ramptoeristen met camera’s in de aanslag lopen teleurgesteld door de binnenstad. Van de rellen op zondagavond zijn maandagochtend in Enschede weinig sporen terug te vinden. Een student maakt foto’s bij juwelier Gruyters aan het Van Loenshof, waar een ruit sneuvelde. De schade is inmiddels provisorisch hersteld, de zaak is dicht.