Enschedese automobilist die moeder te hulp kwam en belager ‘opzettelijk aanreed’, mag naar huis

Respectvol­le stilte in Enschede voor de miljoenen slachtof­fers voormalig Nederlands-In­dië

Met een vlaggenceremonie, toespraken, gedichten en muziek is dinsdagmorgen bij het Indië-monument in het Blijdensteinpark het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De honderden aanwezigen stonden stil bij de vele slachtoffers van de gruwelijkheden tijdens de Japanse bezetting in Nederlands-Indië.