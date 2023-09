Enschedese basisschool vraagt leerlingen: Welke actie wil jij voeren voor Marokko?

Een matze met hummus en avocado? ‘We gaan met de tijd mee, maar de kleur oranje blijft’

Je vindt ze in het onderste schap van de supermarkt en de verpakking is in zeventig jaar bijna niet veranderd. Toch wordt de matze door een groeiende groep liefhebbers op tafel gezet. Wat verklaart de populariteit van dit crackertje, dat nota bene middenin een Enschedese woonwijk in 47 seconden wordt gebakken? Jongste eigenaar Steven Heijs (29) probeert het.