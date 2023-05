Enschedese fotograaf laat zich twee uur nat regenen voor de ultieme bruidsfoto

FC Twente Vrouwen pakt wel de beker: ploeg klopt PSV in eindstrijd

FC Twente Vrouwen heeft zich niet nog een keer laten verrassen bij het uitdelen van een prijs. Donderdagmiddag won de achtvoudig landskampioen in Den Haag voor de derde keer in de historie de KNVB-beker. PSV werd in de finale met 4-0 verslagen.