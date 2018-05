Enschedese Hyves-parodie heeft al 20.000 gebruikers

Video Duizenden Duitsers in Enschede vanwege Dag van der Arbeid

1 mei ENSCHEDE - Vandaag is het de Dag van der Arbeid. In bijna alle Europese landen een officiële feestdag, maar niet in Nederland. Hier zijn de winkels dus gewoon open, met als gevolg dat de Enschedese straten vandaag gevuld waren met Duitse shopaholics.