Enschedese moeder blijkt nietsontziende ‘pedojager’: OM eist 10 jaar cel en tbs voor poging tot moord

Motorrij­der gewond bij ernstige aanrijding in Enschede, weg volledig afgesloten

2 juni ENSCHEDE - Aan de Vlierstraat in Enschede is woensdagmiddag een motorrijder gewond geraakt na een ongeluk op de Vlierstraat. De motor kwam in botsing met een auto, met een ravage op de straat tot gevolg. De straat is de komende uren als gevolg van het ongeluk volledig afgesloten.