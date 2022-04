Enschedese Noortje kan terminaal zieke schoonvader in Canada eindelijk baby Finn tonen: ‘Dit is geweldig’

Love is in the airENSCHEDE - Veel kijkers keken woensdagavond geëmotioneerd naar de hereniging van de Enschedese Noortje Purkess met haar schoonfamilie in Canada. Robert ten Brink bracht de familie na elkaar lange tijd niet gezien te hebben weer bijeen in het RTL-programma Love Is In The Air. Het programma trok ruim 620.000 kijkers.