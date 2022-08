Enschedese pianodocent Jantine geeft eigen lesboek uit: ‘Piano spelen is meer dan alleen noten lezen’

ENSCHEDE - Piano spelen kan bijna iedereen, mits de motivatie aanwezig is, vindt Jantine Omta (35). „Maar muziek maken gaat verder dan alleen noten lezen en toetsen indrukken, je moet leren spelen met gevoel.” Met het door haarzelf gecomponeerde lesboek ‘Puk & Billie’ helpt ze leerlingen een stap in de goede richting.

‘Piano spelen, dat is iets waar je mee begint als je jong bent.’ Pianodocente Jantine Omta hoort het nog al te vaak voorbijkomen. Onterecht, vindt ze: „Natuurlijk is een basiskennis noten lezen belangrijk, maar je bent nooit te oud om iets nieuws te leren.” Toch zijn de middelen in lesboeken voor adolescenten en volwassenen te beperkt volgens haar. „Vaak zijn lesboeken voor volwassenen gewoon hetzelfde als een kinderlesboek, maar dan zonder de plaatjes.”

Passie gevonden

Zelf zit Omta al van jongs af aan achter de piano. „Ik was acht toen ik begon met spelen, en eigenlijk wilde ik er al heel snel weer mee stoppen. De standaard piano riedeltjes kwamen me al snel de neus uit.” Maar stoppen deed ze niet. Ze wisselt van pianodocent, en mag ineens liedjes van de Spice Girls spelen op de piano. „En toen had ik de smaak flink te pakken, want sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer gestopt met muziek maken.”

Spelen met gevoel

Omta rondde haar opleiding muziektherapie aan het ArtEZ succesvol af, en begint al snel als pianodocente in Enschede. Daar merkt ze dat de standaard lesboeken meer gericht zijn op noten lezen, dan echt muziek maken. „Leerlingen zeiden me wel eens ‘we spelen hetzelfde, maar waarom klinkt het bij jou mooier dan bij mij?’”, vertelt Omta. Zo kwam de pianodocente op het idee om haar eigen lesboek uit te geven. Want hoe speel je met gevoel?

Daarom componeerde zij het afgelopen jaar verschillende stukken, geïnspireerd op het gedrag van haar katten Puk en Billie. „Muziek vertelt een verhaal, en de dagelijkse taferelen die ik meemaak met mijn katten inspireerde me tot nieuwe composities.”

Serie lesboeken

Voor het lesboek ‘Puk & Billie’ wordt basiskennis noten lezen gevraagd. „In het boek én op YouTube krijg je concrete oefeningen om je manier van spelen en studeren te verbeteren. In plaats van dat je een heel stuk instudeert.”

Of het bij één lesboek blijft? „Zeker niet”, zegt Omta. Momenteel is ze al bezig met een nieuw lesboek: piano improvisatie. Een lesboek wat je leert piano spelen zónder daadwerkelijk noten te hoeven lezen. „Mensen met bijvoorbeeld dyslexie vinden het over het algemeen erg lastig om noten te lezen en haken daarom snel af op piano spelen. Met dit toekomstige lesboek krijgen ook zij de mogelijkheid om hun muzikaliteit te ontdekken.”

De composities uit het lesboek zijn te beluisteren op Youtube en Spotify. Zelf leren spelen? Het boek Puk & Billie is te bestellen op de website.