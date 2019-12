Enschedese politieman riskeerde eigen leven door in brandende auto te stappen

Dat beeld schetste advocaat Paul Drosten donderdag bij de de strafzaak tegen twee mannen uit Enschede. Het Openbaar ministerie verdenkt Roel K. (50) ervan donderdag 30 mei benzine over de auto te hebben gegoten en een vuurwerkbom tot ontploffing te hebben gebracht. Hij zou dit hebben gedaan in opdracht van Dogan T. De laatste heeft privéproblemen met de politieman en diens partner - zijn ex-schoonzus. Het OM eist vier jaar cel tegen beiden.

Knal

’s Nachts om drie uur schrok de Berghuizenbrink in Enschede wakker van een daverende knal. Verslaafde K. had een vuurwerk mortierbom tot ontploffing gebracht waarbij hij naar eigen zeggen drie meter naar achteren was gevlogen. De Audi A4 van een Enschedese politieman die hij had overgoten met benzine stond meteen in lichterlaaie.

Letselschadeadvocaat Drosten vertelde dat zijn cliënt, de politieagent, zag dat de vlammen het hele slaapkamerraam bedekten. Hij haastte zich naar buiten, stapte in de brandende auto om die naar achteren te kunnen duwen. “De auto stond anderhalve meter van de gevel en hij was bang dat het vuur zou overslaan. Hij vreesde voor het leven van zijn partner en de twee tieners in de woning”, zei Drosten.

Paniek

Inmiddels was zij in paniek geraakt en schreeuwde dat hij uit de auto moest komen. Ze raakte zo zwaar in de stress dat ze naar het ziekenhuis moest. De politieman vreesde dat ze hun kindje zouden kwijtraken. Drosten zei dat het goed is afgelopen en dat ze inmiddels een gezond zoontje hebben. De politieman is na een periode waarin hij vanwege een post traumatische stressstoornis niet kon werken, weer in dienst. Hij vroeg een schadevergoeding van 12.500 euro.

Aanslag

Officier van Justitie Sandra Leusink sprak van een aanslag omdat er een reële kans was dat er slachtoffers zouden vallen. T. was de dag ervoor boos geweest op de politieman en zijn voormalige schoonzus omdat zij kritiek hadden op de manier waarop hij als oom met zijn neefjes (haar kinderen) omging. Volgens Leusink heeft T. gedreigd dat het kind waarvan zij zwanger was ‘zonder vader gaat opgroeien’.

Whisky

T. ontkende de bedreigingen en de betrokkenheid bij de brandstichting. K. zei dat hij het misdrijf heeft uitgevoerd onder invloed van whisky en cocaïne en onder druk van Serkan T. die naar Turkije zou zijn uitgeweken. De man had voor hem klaargestaan toen hij uit het ziekenhuis was gekomen en vond dat K. daar iets voor moest terugdoen. Advocaat Umut Ural verwijt het Openbaar Ministerie Serkan T. te hebben laten lopen want hij had hem graag aan de tand gevoeld.

Leusink zei dat de rechtbank eventueel bij tussenvonnis kan bepalen dat hij alsnog als getuige moet worden opgeroepen. Volgens haar bleek nog in de rechtszaal dat K. naar de pijpen van T. danst.