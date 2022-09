Enschedese professor maakt ‘hondsbrutale’ robot die toneel kan spelen (en meteen de hoofdrol krijgt in een familievoorstelling)

‘Pro-criminele’ Enschedeër veroor­deeld tot drie jaar cel voor hennep­teelt, drugs, vuurwapens en vuurwerk

Een 43-jarige Enschedeër is door de rechtbank in Almelo veroordeeld voor een hennepkwekerij, wapenbezit, een partij oxycodon-pillen en illegaal vuurwerk. Omdat de rechters menen dat de samenleving veiliger is als hij zijn criminele contacten lange tijd verbreekt, leggen zij Mike van den T. een celstraf van drie jaar op.

23 september