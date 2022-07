Enschedese show- & marchingband EVC behaalt gouden medaille op Wereld Muziek Concours

Maandenlang in weer en wind oefenen met marsmuziek en choreografie heeft geloond. Martijn Broshuis, voorzitter van EVC is blij met het behaalde resultaat. „ Als je dan met zo’n resultaat terugkomt, dan kun je niet anders dan glimmen van trots”, zegt hij.

Beoordeling

Om een gouden plak te bemachtigen moest EVC minstens tachtig punten behalen. „Je wordt beoordeeld op verschillende ‘boxen’, zoals de show, de parade en de marsmuziek”, zegt Broshuis. Daar komt flink wat voorbereiding bij kijken. Je kwalificeert je namelijk niet zomaar voor het WMC. Of je mee mag doen ligt aan de puntenjurering van de laatste nationale wedstrijd.

In februari begon de band al met de voorbereidingen op het WMC in Kerkrade. De voorzitter: „Toen we hoorden dat we mee mochten doen op het onderdeel mars in de eerste divisie is Mark van Limburg aan de slag gegaan met het ontwerpen van een parcours speciaal voor dit evenement. Daniel Schrijver was verantwoordelijk voor het muzikale gedeelte en Peter Smits dirigeerde de band.”

Voorbereidingen

Tijdens de ‘uitzwaairepetitie’ op zaterdagavond liet de band aan familie en vrienden horen wat hij in zijn mars heeft. Iedereen wist het zeker: de band is er klaar voor. De volgende ochtend om zes uur stapte de band met 32 leden en veertig supporters in de bus richting het stadion van Roda JC in Kerkrade. Vlak voor aankomst was er nog een tussenstop, net buiten Kerkrade. Broshuis: „Zo kon de band nog even tot rust komen, eventueel inspelen en stemmen. En omkleden voor het optreden.”

Tropische temperaturen

Gezien het warme weer van afgelopen weekend kreeg de band nog extra instructies. „Op het veld was het zo’n 35 graden. Dan moet je op een andere manier ademen om te voorkomen dat je flauwvalt”, zegt Broshuis. Ondanks de tropische temperaturen speelden de bandleden goed genoeg voor de gouden plak. Broshuis: „Zodra je op dat veld staat gaat er een knop om. Je doet je ding en komt in een flow terecht terwijl duizenden toeschouwers tekeer gaan. Dat is echt té gek.”

Volledig scherm EVC Enschede in actie. © Nienke van Houten