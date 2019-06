Enschedese student vindt behandelmethode tegen psoriasis: ‘Ik heb mijn leven terug’

Brandstich­ting vermoede­lijk oorzaak van nieuwe autobrand in Enschede

7:10 ENSCHEDE - In de nacht van zondag op maandag is er in Enschede opnieuw een auto in de brand gevlogen. Vermoedelijk is deze brand ontstaan door brandstichting. De auto, die geparkeerd stond aan de Meeuwenstraat in de wijk Mekkelholt, liep als gevolg van de brand flinke schade op.