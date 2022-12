Enschedese zangeres Maartje (24) debuteert met eerste single ‘Uitweg’

Smoes ‘ik heb net betaald’ werkt niet meer dankzij Twentse online boekhoud­soft­wa­re

ENSCHEDE - Het is de ergernis van veel ondernemers: klanten die betalen of zeggen dat ze dat hebben gedaan, waarna het nog een halve dag of langer duurt voordat het geld zichtbaar is in het (online) boekhoudpakket. Moneybird in Enschede biedt een oplossing.

30 november