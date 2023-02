Er staat geen maat op Fenna Kalma en FC Twente Vrouwen

Als een dolle stier ging C. ging tekeer bij Plus Van Limbeek: acht maanden voorwaarde­lijk geëist

ALMELO - Hij ging als een dolle stier tekeer bij supermarkt Plus Van Limbeek. C. sloeg de afdelingsleider een gebroken neus, verwondde drie anderen en trapte rekken met drank om. Veel schade, vakkenvullers op trillende benen en een medewerker die zich opsloot op de wc. Donderdag stond veelpleger C. voor de rechter.

