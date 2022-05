Erik Dijkstra en Gregory Sedoc presenteren ‘grande openingsshow’ Special Olympics in Twente

Tijdens de Special Olympics Nationale Spelen nemen zo’n 3000 G-sporters het tegen elkaar op. De wedstrijden vinden, verdeeld over drie dagen, overal in de regio plaats. Zo wordt er gezeild op Het Rutbeek in Enschede, gevoetbald in Haaksbergen, gevolleybald in Ootmarsum en gezwommen in Nijverdal. Vanuit Twente doen bijna 300 sporters mee.