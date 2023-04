Erik Dijkstra schreef mee aan boek over de staking die de oorlog veranderde en begon in Twente: ‘Eindelijk wordt verhaal nu verteld’

„Ik heb het ooit gestudeerd. In Groningen. Het was in de jaren 1990, de tijd dat mensen zich nog afvroegen: geschiedenis, wat moet je daar nou mee? De laatste jaren zie je juist een kentering, misschien ook door wat er allemaal in de wereld gebeurt. Geschiedenis is relevanter dan ooit. Je hebt alleen goede mensen nodig om het te vertellen. Mijn oude leraar op de Scholengemeenschap-Zuid in Enschede was er zo een. Misschien valt dat niet zo op maar in mijn tv-werk pak ik regelmatig historische onderwerpen op. Ook in Twente. Dominee Overduin, de redder van Joden in de oorlog: dat is ook zo’n groot verhaal dat te weinig mensen kennen.”