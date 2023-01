Erik van Muiswinkel vertelt in Concordia over Le Petit Prince: ‘Het is een vulkaanuitbarsting van wanhoop, pret en angst’

Uit in de regioErik van Muiswinkel vertelt dinsdag in Concordia over zijn liefde voor De Kleine Prins. Verplichte kost voor de literatuurlijst Frans. Zijn liefde zit diep. ,,Ongrijpbaar en toch kan bijna iedereen er wat mee.”