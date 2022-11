Erin en eruit voor niks: Enschedese parkeergarages eerste uur gratis

Hoe, waar en wanneer

Zo wil de gemeente de Enschedeërs ontzien, die maar even in de stad hoeven te zijn. Om bijvoorbeeld naar de apotheek te gaan of ergens snel een boodschap te doen. Maar… dat gratis uur geldt alleen voor werkdagen en alleen voor de parkeergarages van de gemeente zelf: de Van Heekgarage, Irenegarage, de Mooienhofgarage en de Stationsgarage. Q-park op de Zuidmolen is niet van de gemeente en de Hermandadgarage is door de week niet openbaar toegankelijk omdat de politie er dan gebruik van maakt. Op zaterdag en zondag moet je de volle pand betalen. Net als bij het parkeren op straat. Daar betaal je zelfs 3,30 euro per uur.