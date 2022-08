Escaperoom in een kernreactor? Dit willen Twentse eigenaren met miljoenenpark aan de Rijn

Studenten van Koh-I-Noor voeren actie tegen genderonge­lijk­heid: ‘Het probleem is groter dan alleen in Nederland’

ENSCHEDE - Vier mannen van Audentis dispuut Kor-I-Noor lopen komende zondag om 11.00 uur 109 rondjes om de Grote Kerk op de Oude Markt. Het doel? „We willen aandacht vragen voor genderongelijkheid, want het probleem is groter dan alleen in Nederland.”

