Evelien gaat armoede in Enschede te lijf: ‘Zie me als het Pathmos-schoffie dat de mensen vanuit haar eigen ervaring probeert te helpen’

Pathmos

„Tot mijn 4de woonde ik in de Thomas de Keyserstraat, niet ver van Pathmos. Daar zijn we toen naartoe verhuisd. Ik ben een Pathmosmeisje en ga hier nooit meer weg. Ja, als ik naar Usselo vertrek, zoals iemand laatst zo mooi zei in jullie krant. Wat Pathmos zo uniek maakt is de saamhorigheid van de oude volkswijk. Dat is hier sterker dan op andere plekken. Je helpt elkaar in tijden van nood, maar het zit ook in kleine dingen. Als je chinees eet en je houdt wat over, dan ga je daarmee naar de buren. Je let ook op de ander. Als je de buurman een week niet hebt gezien, dan weet je: Er is wat met hem. Je leest wel eens van die berichten over iemand die al weken dood in huis ligt. Zeg nooit nooit, maar dat zal hier niet snel gebeuren.”