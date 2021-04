Ex-stotteraar Typhoon wint Wilminkprijs voor beste kinderlied

De jaarlijkse strijd om het beste kinderlied is een initiatief van het Wilminktheater in Enschede. De prijs, een geldbedrag van 5000 Euro en een beeld van kunstenares Helga Kock am Brink, werd voor de zevende keer uitgereikt. Typhoon was zelf niet live aanwezig bij de uitreiking. De prijs werd namens het kinderprogramma Het Klokhuis in ontvangst genomen door Anneke Dorsman, als afsluiting van de jaarlijkse Kindermuziekweek.

Volgens de jury, bestaande uit onder meer Thijs Borsten en Fay Lovsky, is het winnende lied van Typhoon “niet alleen een fijn nummer om naar te luisteren, maar grappig en troostend tegelijk in het verwoorden van een angstig kinderprobleem. Typhoon is erin geslaagd om in zijn rap twee onverenigbaar lijkende begrippen met elkaar te verzoenen: stotteren en rappen.”

Zelf stotteraar

De rapper zelf liet via een livestream weten blij te zijn met de prijs. Hij schreef zijn lied op basis van zijn eigen ervaringen als stotteraar. “Stotteren is geen handicap maar een extra middel. Je wordt er creatiever van met woorden.” Kinderliedjes maken doet hij met enige regelmaat, onder meer voor Het Klokhuis. “Het is een van de leukste dingen om te doen. Mijn boodschap in dit liedje is dat je je als stotteraar niet apart moet voelen. “