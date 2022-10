Extra voorstelling ontknoping Kennie Bennie

De voorstelling wordt elke donderdag twee keer gespeeld in de winkel van Kennie Bennie in winkelcentrum Koningsplein, voorheen De Zuidmolen. Er kunnen zo’n dertig mensen live bij die ontknoping zijn, maar producent Gerard Cornelisse van het Wilminktheater zegt dat hij toch wekelijks tientallen mensen moet teleurstellen. De extra voorstelling is ‘s middags om 14.45 uur, tussen de twee andere in.

Centraal staat Bennie, de soms wat humeurige maar best vriendelijke eigenaar van een Malle Pietje-winkel in de binnenstad van Enschede. Bennie krijgt elke week een bijzonder voorwerp binnen. De ene keer heeft zijn assistent de zolder van een overleden man in Enschede leeggeruimd, een week later is er een vreemd kastje gevonden langs de kant van de weg in De Lutte. Zo’n voorwerp met een verhaal is telkens het startpunt voor een nieuw mysterie van Kennie Bennie.

Absolute geheimhouding

Dat nieuwe mysterie bestaat uit vier dagen lang een video op de website van de Tubantia. Op donderdag is de live ontknoping en vrijdag is de ontknoping in een video te zien. Voor wie bij de live ontknoping aanwezig is geldt een absolute geheimhouding.

Kijk hieronder naar een van de ontknopingen.