Facelift voor Jumbo op Stadsveld in Enschede: met een ‘kletskassa’ en automatische geldtellers

7 kilo cocaïne gevonden in Enschedese wijk Roombeek na kraken Exclu, verdachte L. (38) blijft achter de tralies

Eind vorig jaar en begin dit jaar leest de Nederlandse politie maandenlang mee hoe criminelen die via de versleutelde telefoondienst Exclu in drugs handelen, overvallen bespreken en strafexercities plannen. Op 3 februari dit jaar is het ‘klapdag’ en volgen invallen op zeker 72 plekken in het land.