Failliet Solar Group Twente maakt doorstart onder de naam Zolarius: fiscus komt nog met grote claim

Goed gevulde orderportefeuille

Solar Groep Twente had een goed gevulde orderportefeuille, zo blijkt uit het faillissementsverslag van curator Hendrie Aarnink. Maar de directie gaf aan dat gestegen inkoopprijzen, personeelsgebrek en een gebrek aan ‘omvormers’, het onderdeel dat zonne-energie omzet in elektriciteit, de belangrijkste oorzaken van het bankroet waren.

Gesjoemel

Door enkele personeelsleden, die door het faillissement geen vakantiegeld hadden ontvangen, wordt dat betwijfeld. Zij beschuldigden oprichter en directeur Richard Hoekstra van Solar Groep Twente in De Twentsche Courant Tubantia van gesjoemel; veel klussen zouden contant zijn afgerekend. Hoekstra zou geld aan het bedrijf hebben onttrokken om de bouw van zijn nieuwe huis mee te bekostigen. De oprichter van Solar Groep Twente ontkende dat ten stelligste. „Ik heb een jaar lang geen management fee voor mezelf genomen en heb elke cent nog in mijn bedrijf gepompt.”

Grote belastingschuld

Volgens het eerste faillissementsverslag is er een schuld van bijna 3,5 ton aan 39 crediteuren. Dat tekort zal vrijwel zeker tot boven het miljoen oplopen, omdat de fiscus nog met een grote claim komt. Curator Hendrie Aarnink: „Ik heb me eerst op de doorstart geconcentreerd en kom nu toe aan het onderzoeken van de achtergronden van het faillissement. Dat Solar Groep Twente gedurende de coronaperiode geen belasting heeft betaald, houdt in dat er wel liquiditeit in het bedrijf aanwezig is geweest. Ik ga onder andere kijken naar wat daar mee is gebeurd.”