Faillissementsrechter is druk: vijf Twentse bedrijven vallen om

Politie massaal ter plaatse na ruzie in Enschede, omstanders hebben ‘wapens’ gezien

De politie was woensdag aan het eind van de middag massaal op de been in de omgeving van de Wethouder Nijhuisstraat in Enschede. Volgens ooggetuigen was er eerder op de middag een ruzie tussen meerdere personen. Hierbij zijn ook wapens gezien.