Falende bussen van Keolis duperen al wekenlang minder valide reizigers: PvdA wil opheldering van gedeputeerde

ZWOLLE/ENSCHEDE - De maat is vol voor de PvdA in Provinciale Staten. Door defecten aan de uitschuifbare entreeplanken kunnen mensen in een rolstoel al wekenlang de bus niet in. „Het moet afgelopen zijn met deze blunderparade. De toekomst van ons busvervoer staat op het spel.”

De PvdA wil weten hoe het kan dat minder validen keer op keer het slachtoffer zijn van falende bussen van vervoerder Keolis. „Reizigers aan de kant laten staan is nooit aanvaardbaar, maar des te erger als het gaat om een groep die in grote mate afhankelijk is van goed openbaar vervoer”, zegt statenlid Hans Nooter.

Zoveelste keer

„Dit is de zoveelste keer dat de bussen van Keolis niet doen wat ze moeten”, zegt Nooter. „Eerder hadden bussen van bouwer BYD problemen met onder meer kierende deuren, accu’s, stuurkolommen en de verwarming. Met name in de regio Zwolle regent het klachten van reizigers die afhankelijk zijn van de entreeplank om te kunnen reizen met de bus.”

Groot gebied

Keolis verzorgt een deel van het openbaar vervoer in Gelderland (Veluwe), Overijssel (Midden-Overijssel en Twente), Utrecht en Almere. Sinds de ingebruikname eind 2020 vielen als gevolg van technische problemen, al vele honderden ritten uit. De bussen zouden in een speciale reparatiestraat een voor een worden gemaakt, waarna de problemen verholpen moesten zijn. Of er ook in Twente nog problemen zijn met de bussen van Keolis is niet bekend.

Keolis zegt met taxi’s alternatief vervoer aan te bieden, maar ook dat gaat vaak mis. Er komt geen taxi of rolstoelers moeten die zelf betalen, met extra kosten tot gevolg. „Keolis en BYD falen stelselmatig om fatsoenlijk vervoer te leveren en de reiziger is weer de dupe. Het moet afgelopen zijn met deze blunderparade. De toekomst van ons busvervoer staat op het spel.”

Lange reeks problemen

In de komende maand moet Keolis haar bussen zonder gebreken overdragen aan vervoerder EBS, dat de vervoerconcessie overneemt. „We zijn benieuwd of we dan eindelijk van de lange reeks problemen verlost zijn. Zeker zijn we daar absoluut nog niet van.”

Staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) sloot afgelopen maandag nog een bestuursakkoord waarin nog een keer herhaald wordt dat ook mensen met een beperking met het openbaar vervoer moeten kunnen reizen. Het is koren op de molen voor Nooter. „Het blijkt maar weer dat dit nog steeds hard nodig is”, zegt Nooter.