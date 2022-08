Familieruzie in Enschedese wijk Dolphia, bewoner trekt pistool en lost een schot

update | met video Enschedese (65) veronge­lukt op N35; helikopter helpt bij sporenon­der­zoek

ENSCHEDE - Op de N35 bij Enschede heeft zaterdagmiddag een ernstige aanrijding plaatsgevonden. Een 65-jarige vrouw uit Enschede is hierbij overleden, zo meldt de politie. De weg was in beide richtingen lange tijd afgesloten voor verkeer.

31 juli