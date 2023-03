FC Suryoye wint van toekomstig trainer Otto Krabbe na doelpuntenfestijn in tweede helft

Een man en een vrouw zitten in een restaurant, de vrouw vraagt de rekening; wie krijgt de rekening?

Een man en een vrouw zitten in een restaurant. De vrouw vraagt de rekening. Wie krijgt de nota? Hint: het is niet de vrouw. Een vrouw en een man wonen in een huis, dat op naam staat van de vrouw. De hypotheekverstrekker wil een gesprek met de eigenaar, wie krijgt de brief? Inderdaad: de man.