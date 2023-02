FC Twente geeft goals makkelijk weg en haakt na verlies bij PSV af

Deur op kier voor windmolens in Broekheur­ne, maar wie heeft het nu voor het zeggen in deze Enschedese buurtschap?

Er zouden geen windmolens in de buurtschap Broekheurne komen, beloofde de gemeente Enschede. En nu wordt er toch gepraat over de voor- en nadelen. Weliswaar niet door de gemeente, maar wel met wantrouwen in de gemeenteraad tot gevolg. Werkte de gemeente dit zelf in de hand?