FC Twente haalde z’n goede backs gratis op, Ajax betaalde 40 miljoen voor ruziemakers met de bal

Slachtof­fer zware mishande­ling in centrum van Oldenzaal met hoofdlet­sel naar ziekenhuis gebracht

OLDENZAAL - Op de Ganzenmarkt in Oldenzaal is in de nacht van zaterdag op zondag een man zwaar mishandeld door meerdere mensen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht, maar volgens een politie woordvoerder gebeurde dat niet door een ambulance. De man heeft hoofdletsel opgelopen.

11:41