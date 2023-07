FC Twente heeft eindelijk beet: Dominique Scholten (35) nieuwe algemeen directeur

Supporters FC Twente willen massaal naar Stockholm, Hammarby IF grijpt om ‘veilig­heids­re­de­nen’ in

Ook bij Hammarby IF treffen ze voorzorgsmaatregelen voor de Conference Leaguewedstrijd tegen FC Twente. Vanwege ‘veiligheidsmaatregelen’ werd de kaartverkoop voor de ontmoeting in Stockholm zelfs tijdelijk stilgelegd. Bij de Zweedse club vrezen ze dat er supporters van FC Twente in de thuisvakken komen te zitten.