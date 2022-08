FC Twente in Florence: wethouder verruilt het strandbed voor het stadion

Kampman is niet de enige FC Twente-supporter die zijn vakantie in Italië even onderbreekt voor het ‘noodzakelijke’. Vanuit allerlei regio’s in Italië komen er fans naar Florence. In de stad zelf zijn de eerste supporters deze woensdag al aanwezig, maar de grote meerderheid komt donderdag. „Ik was hiervoor al een week in Toscane en nu gaan we voor twee dagen terug”, aldus Kampman.

Te gek

Het leven vanaf zijn strandbed in de kustplaats Rimini mag dan nog zo relaxed zijn, Kampman kan niet wachten om de auto te pakken. „Drie uurtjes rijden en dan zijn we in Florence”, zegt hij. „Op de heenreis naar Italië heb ik nog voorgesteld om even om te rijden via Belgrado, waar Twente in de vorige ronde speelde. Maar dat vond mijn vrouw toch net iets te gek.”

Trommelaar VAK-P

Kampman komt al vanaf zijn zesde bij FC Twente. Toen het lot de club koppelde aan Fiorentina wist hij één ding zeker: wat er ook gebeurt, hij moest en zou er bij zijn. „Het stadsbestuur van Enschede is met twee man vertegenwoordigd, want Joffrey Vogelzang (raadslid, red.) is er ook. Hij is één van de trommelaars van VAK-P. Ik heb al met hem en andere vrienden afgesproken in het centrum van Florence.”

Na de wedstrijd plakt Kampman er nog een klein weekje Italië aan vast. Volgende week woensdag keert hij terug. Precies op tijd voor de return in Enschede.