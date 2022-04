FC Twente-speelster vond in Rusland na 20 jaar haar moeder terug: ‘Het was zo heftig’

„Ik heb twee jaar geleden voor het eerst meegedaan aan Spoorloos. Als je met je verhaal in de openbaarheid treedt, dan weet je dat mensen door de oorlog eerder dingen aan je gaan vragen. Ik hoef niet op m’n woorden te passen. Niemand veroordeelt me om m’n Russische afkomst. Ik ben opgegroeid in Vaassen, op de Veluwe en sinds ik weer terug ben bij FC Twente woon ik in Hengelo. Iedereen ziet me ook als een Nederlandse en ik heb me nooit anders gevoeld dan mijn klasgenootjes. Ik heb de Nederlandse nationaliteit en vorige week zaterdag was ik alweer 22 jaar hier. Zoals de mensen horen, heb ik ook geen Russische accent. Alleen staat er in mijn paspoort dat ik geboren ben in Oeljanovsk.”