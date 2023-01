FC Twente-trainer Ron Jans: ‘We hebben opnieuw aangetoond dat we met de top meekunnen’

Bijna 2800 regionale bedrijven dreigen miljoenen subsidie te moeten terugbeta­len

ENSCHEDE - Nog amper drie weken te gaan en nog steeds moet bijna de helft van de ondernemers in Twente en de Achterhoek de definitieve verantwoording inleveren voor de verkregen loonkostensubsidies in de coronaperiode. Wie te laat is moet de ontvangen subsidie terugbetalen.

29 januari