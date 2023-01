FC Twente-trainer Ron Jans: ‘Wij willen Europees voetbal halen’

met video 2023: verdriet en blijdschap liggen in Enschedese binnenstad heel dichtbij elkaar

ENSCHEDE - Het nieuwe jaar is begonnen en we zijn vol goede voornemens. Gerben Kuitert informeerde ernaar bij bezoekers en passanten van het ijsbaantje in de Enschedese binnenstad. Hij zag dat geluk en verdriet soms letterlijk op een meter afstand van elkaar staan. Mark Schoor is blij dat hij in 2022 uit de schuldsanering kwam en Rita Volmbroek, die een meter verderop langs het ijs staat, heeft verdriet om de dood van haar dochter.

9:30