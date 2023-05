FC Twente Vrouwen pakt na mislopen titel wel de beker: ploeg klopt PSV in eindstrijd

De bamischij­ven zijn voortdu­rend uitver­kocht, Needse producent gaat razendsnel uitbreiden

De bamischijf is populair, razend populair. Maar aan die populariteit zit een keerzijde. Op dit moment is de aanvoer van de typisch Hollandse snack met Indische roots niet aan te slepen. Een nieuwe bedrijfshal in Neede moet verlossing brengen. Maar wat maakt die snack zo in trek?