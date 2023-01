FC Twente weet Feyenoord net niet genoeg pijn te doen

Kraker FC Twen­te-Feyenoord heeft alles: een vol huis, Zerrouki, Wieffer, het klasje van Theo en het rode dorp van de Feyenoord-trai­ner

ENSCHEDE - In de eredivisie zijn dit weekend alle ogen gericht op de topper tussen FC Twente en Feyenoord. Voor het eerst sinds vijf jaar met publiek in De Grolsch Veste. En er is nog veel meer speciaals aan deze uitvoering.

8:22