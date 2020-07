Felgekleurde slippers, sokken en sneakers van Lidl vliegen de deur uit: ‘Cheap, dat is grappig!’

Minister sprak met Vredestein-directie: ‘Overname fabriek Enschede ligt niet in de planning’

14:18 ENSCHEDE/DEN HAAG - Een overname van de Vredestein-fabriek in Enschede door een derde partij ligt niet in de lijn van de verwachtingen. Dat zegt minister Eric Wiebes van Economische Zaken in antwoord op Kamervragen van het CDA.