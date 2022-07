Fiets met alcoholslot, verkeersregeltest en minder vermogen voor ‘beginners’: betuttelend of juist zorgzaam?

Mobiliteitsplatform Bolt profileert zich op de groeiende markt van het elektrische deelfietsvervoer met een alcoholslot en Enschede is de eerste stad in Nederland die daarmee kennis maakt. Volgens het persbericht belet een reactietest dat mensen die te veel hebben gedronken in het weekend een fiets van het bedrijf uit Estland kunnen huren. Als de huurder meer dan 20 seconden over de test doet, of hem gewoon niet doet, dan ontgrendelt de app de fiets niet. Alleen gebruikers die voldoende reactievermogen hebben, kunnen een fiets ontgrendelen.