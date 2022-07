Fietsen langs de grenzen van de vijf oude marken in Enschede: ‘Van de boerderijen is eigenlijk niks terug te vinden’

ENSCHEDE - Een eindje fietsen en onderweg wat kennis opdoen over de lokale geschiedenis, dat is altijd een mooie combinatie. Bijvoorbeeld langs de oude markestenen. Op 9 juli onthult de historische sociëteit een informatiepaneel over de oude marken.

Wilma de Hoog van de Loakstenencommissie, even gauw een stukje geschiedenis: wat zijn ook alweer precies markestenen?

„Dat zijn stenen die vroeger de gebieden van groepjes boeren afbakenden, voordat er gemeentes bestonden. Zo’n groepje boeren werkte samen, zorgde samen dat er voldoende hout gehakt was voor de winter en dat de koeien plek hadden om te grazen. Dan praten we over de middeleeuwen tot ongeveer 1850.”

Dat informatiebord dat jullie onthullen, bij de Viermarkelinde, dat staat er al een jaar of twee…?

„Ja, maar die onthulling kon destijds niet doorgaan. Er staat informatie op over de markestenen, en over de routes. We willen de onthulling graag alsnog doen, ook om het boekje met de routes nog even onder de aandacht te brengen.”

Jullie hebben fietsroutes uitgezet langs de verschillende marken. Hoeveel zijn dat er?

„Er zijn in totaal zes routes. Het gebied dat nu Enschede is, bestond uit vijf marken. En dan hebben we nog een zesde route die helemaal rondom de buitengrens van al die marken loopt. Die is 78 kilometer. Maar er zijn ook kortere hoor, van 20 en 35 kilometer.”

Het is lang geleden en er staan alleen nog stenen. Is er nog wel iets te vertellen over de marken en andere zaken onderweg?

„Jazeker! Als je het routeboekje koopt, dan staat er allerlei informatie in. Over de markestenen, en over andere interessante dingen langs de route. Van de markeboerderijen is heel weinig over, die waren meestal van hout, er is weinig van terug te vinden. Maar langs de Wesselerbrinklaan ligt bijvoorbeeld nog wel de steen bij Groot Peter, en daar staat een groepje bomen bij dat vroeger bij de oude boerderij Het Kotman hoorde.”

En wat gaan jullie op 9 juli nu precies doen?

„We onthullen ons informatiebord en dan gaan we een stukje fietsen, rond de voormalige marke Groot Driene. Je kunt die middag ook de gids kopen, Markestenenroutes Enschede, voor 2,95. Je kunt de routes ook downloaden maar dan heb je al de informatie natuurlijk niet.”

Wie kan er allemaal mee?

„Iedereen die 20 kilometer kan fietsen, haha. Je moet wel zelf trappen. We verwachten geen tweehonderd mensen hoor, maar een man of veertig denk ik wel.”

Zaterdag 9 juli: onthulling informatiepaneel met alle markestenen en markegrenzen. Locatie: De Viermarkenlinde in het Abraham Ledeboerpark. Dit is ook het startpunt van vier fietsroutes. Aanmelden kan bij bartjansen@shsel.nl

