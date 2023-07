Fietsen langs kanalen, beken en sloten; Frieslân boppe rond Albergen

UPDATE/MET VIDEO Omgewaaide bomen, beschadig­de huizen en een overstroom­de vijver: storm richt binnen no-time ravage aan in Twente

Zware onweersbuiten trokken zondagavond over Twente en de Achterhoek. Dit ging gepaard met harde windvlagen en vooral heel veel regen. De brandweer Twente kreeg in een half uur tijd meer dan negentig meldingen, van losgeslagen putdeksels in Enschede tot een blikseminslag in Rossum.