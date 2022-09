Fietsen langs voorstellingen in Twente: ‘Er is zelfs een optreden óp een kunstwerk’

Rolschaatsers die het publiek meenemen terug in de tijd, Spaanse dansers die het gevoel van een warme zomeravond oproepen en drie jonge slagwerkers die spelen op ‘De Laag van Usselo’. De zesde editie van Theater on Tour is een fietstocht vol verrassingen. Ellen Peters van Concordia vertelt.