Fietsenmakers halen e-bikes terug bij dief thuis: ‘Werden bedreigd met een mes’

Frank K. (50) stond raar te kijken toen er even na middernacht werd aangebeld bij zijn woning in Winterswijk. Voor de deur stond op de vroege zaterdagochtend een uit vier mannen en een vrouw bestaande Twentse delegatie, die maar meteen doorliep naar de tuin en schuur achter de woning van K. Daar stonden inderdaad de drie dure e-bikes, die door K. na een proefrit niet waren teruggebracht.



„Hij was net bezig de stickers met onze bedrijfsnaam van de spatborden te krabben”, zegt Jos Leenders van Leenders Bike Totaal uit Hengelo. Leenders was met een medewerker naar Winterswijk getogen. Ook collega René Pot van Pot Tweewielers uit Haaksbergen was met zijn schoonzoon Kevin en dochter Eline naar Winterswijk gekomen. „Ik had eerder die vrijdag een half uur met de politie aan de lijn gehangen om ze te bewegen die fietsen meteen op te halen, want we wisten dat Frank K. ze in zijn bezit had”, zegt René Pot. „Maar de politie had geen tijd. Ze zouden er na het weekeinde werk van maken, werd me verteld. Maar we waren bang, dat die meneer K. onze fietsen dan al had doorverkocht. Toen zijn we er zelf maar op af gegaan.”