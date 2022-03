Fietser met spoed naar het ziekenhuis na botsing met motorrijder in Enschede

Twee vrouwen lichtge­wond na aanrijding in Enschede, bestuurder auto rijdt door

ENSCHEDE - Twee vrouwen zijn woensdagmiddag lichtgewond geraakt na een aanrijding op de Heutinkstraat in Enschede. De twee vrouwen zaten op een scooter en kwamen in botsing met een auto. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden.

23 maart