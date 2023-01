Fietssnelweg F35 was ambitieus, maar levert gevaarlijke kruisingen op, waar het regelmatig misgaat

Een daarvan is de kruising met de Kettingbrugweg. Sinds 2016 bedekt het rode asfalt dit deel van de snelle fietsverbinding en in die zeven jaren moest er acht keer een ambulance naartoe, vanwege een aanrijding. Dat zijn de aanrijdingen waar de Fietsersbond Hengelo mee bekend is, maar in de praktijk gaat het veel vaker mis of bijna mis.